TV 2 Livecenter

Præsidenterne i Nigeria, Sierra Leone og Liberia har besluttet at aflægge Gambias præsident et besøg for at forsøge at overtale ham til at overgive magten. Det siger Nigerias udenrigsminister, Geoffrey Onyeama, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Præsident Yahya Jammeh har nægtet at acceptere sit nederlag ved et valg i Gambia i december.