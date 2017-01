TV 2 Livecenter

En 24-årig mand er ved Retten i Roskilde blevet idømt syv års fængsel for i 2015 at have skudt en mand i hovedet i en lejlighed i Køge. Han var tiltalt for at ville dræbe manden, da han på kort afstand affyrede en pistol. Projektilet ramte offeret i tindingen. Det lykkedes læger at redde offerets liv.